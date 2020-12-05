Путин обещал подумать над идеей создания фонда помощи детям с аутоиммунными заболеваниями

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обдумает идею создания фонда помощи для детей с аутоиммунными заболеваниями и попытается помочь с ее реализацией. Об этом он сообщил в субботу, общаясь с Региной Парпиевой, которой он давал интервью в 2018 году.

Девушка, страдающая редким заболеванием, связанным с поражением зрительного нерва, призналась, что мечтает создать фонд помощи детям с аналогичными проблемами. "Владимир Владимирович, мое самое главное желание, чтобы все выздоровели, чтобы были все здоровы. Знаете, я сейчас подумала как раз: нет, к сожалению, фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями", - сказала девушка, которая вышла на связь в ходе видеоконференции. "Очень много ребят, к сожалению, погибают и просто остаются без лекарств, потому что нет средств, а лекарства бывают дорогостоящими", - сказала Парпиева, голос которой при этом дрогнул, и добавила, что хотела бы создать такой фонд.

"Хорошо <…> Мы подумаем, конечно, как дополнительно вычленить ту проблему, о которой ты сейчас сказала", - пообещал Путин.

Президент напомнил о принятом им решении повысить НДФЛ для тех граждан, которые получают большие доходы. "И все эти деньги, а это примерно 60 млрд рублей, пойдут на приобретение дорогостоящих лекарств. Мы будем и дальше изыскивать источники финансирования для проблем подобного рода", - заверил Путин.

Парпиева призналась, что если бы не та предновогодняя встреча в 2018 году, когда она смогла исполнить свою мечту и взять у президента интервью, она вряд ли бы решилась стать тележурналистом. "Вы замечательный спикер, замечательный человек, и у меня есть для вас подарок. Это вам - сердце, - сказала она, вынув из подарочного пакета состоящее из бусин елочное украшение - подвеску в форме сердца. - Здесь все цвета нашего флага: красный, сине-голубой и белый. Надеюсь, как-то этот подарок к вам придет".

"Спасибо, Регина, большое тебе за этот подарок. Я очень рад слышать, что у тебя жизнь идет своим чередом, как ты и планируешь, и получаешь от этого удовольствие от реализации своих планов. Это очень здорово", - ответил Путин, поинтересовавшись, какой подарок мог бы сделать в ответ. В этот момент Регина призналась, что создание фонда, о котором она сказала ранее, - ее главная мечта, и она бы очень хотела получить помощь в этом деле.