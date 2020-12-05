В Ингушетии открылись первые магазины сети "Магнит"

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Первые три магазина "Магнит" открыли в Ингушетии в субботу, их общая площадь составила 1 тыс. кв. м. Самая крупная торговая точка открылась в административном центре региона - Магасе, в церемонии открытия приняли участие замгендиректора, директор розничной сети ПАО "Магнит" Руслан Исмаилов и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, передает корреспондент ТАСС.

"В ближайшей перспективе торговая сеть "Магнит" откроет свои точки по всей республике, это будет способствовать развитию малого бизнеса, расширит возможности сбыта продукции сельского хозяйства. "Магнит" намерен стать привлекательным партнером для местных производителей, помогать поставщикам расти и развиваться. Все это послужит снижению напряженности на рынке труда. Так, в 2020 году в компании будет трудоустроено 50 жителей республики, в течение ближайших трех лет - более 300", - сказал Калиматов на открытии магазина в Магасе.

Площадь торговой точки составляет около 400 кв. м, еще два магазина в форматах "У дома" и "Магнит Косметик" заработали в субботу в Сунже, их общая площадь составляет 600 кв. м, до конца года руководство торговой сети также намерено открыть в республике два магазина.

После открытия торговой точки между регионом и торговой сетью "Магнит" было подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве. "К концу 2020 года в Ингушетии будут работать пять торговых точек "Магнита": в Сунже, Назрани и Магасе. В течение трех ближайших лет компания откроет еще более 40 торговых объектов, а в дальнейшем будет рассматриваться возможность открытия в республике супермаркета или гипермаркета", - сказал после подписания соглашения Калиматов.

Документ также предусматривает продвижение в торговой сети продукции малых и средних предприятий республики. "Сейчас мы ведем самую активную работу по подписанию договоров с поставщиками Ингушетии, в работе у нас 38 производителей и поставщиков региона, если они будут заинтересованы и будет потребность в продукции Ингушетии в других регионах, а она высочайшего качества, то мы будем возить эти товары через наши распределительные центры, нашим автотранспортом, в другие регионы продавать", - сказал ТАСС Исмаилов.

"Магнит" - крупнейший в России ретейлер по числу магазинов - под управлением компании находится 20,86 тыс. магазинов.