Путин вновь дал мини-интервью Регине Парпиевой, мечту которой исполнил в 2018 году

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции вновь пообщался с Региной Парпиевой, участницей проекта "Мечтай со мной". В 2018 году российский лидер исполнил мечту девушки, страдающей редким заболеванием, связанным с поражением зрительного нерва, и дал ей интервью.

В субботу в режиме видеосвязи Парпиева вновь задала главе государства несколько вопросов и рассказала о том, как изменилась ее жизнь после их первой встречи.

"Как хорошо, что в наше высокотехнологичное время мы с вами можем вот так встретиться и поговорить, несмотря ни на что. Как вы себя чувствуете? Как настроение?" - обратилась Регина к президенту. "Спасибо, - сказал Путин. - Хочу пожелать здоровья и хорошего самочувствия". Глава государства добавил, что, когда встречается с такими людьми, как волонтеры, его "настроение, безусловно становится еще лучше, становится праздничным и нацеленным на активную работу" для того, чтобы поддержать таких, как они.

Парпиева заметила, что глава государства очень позитивный человек и поинтересовалась, как ему удается сохранять этот позитив. "Может, есть какой-то рецепт?" - спросила она. "Общение с такими, как вы", - с улыбкой ответил президент.

Девушка призналась, что за два года с момента первой встречи с Путиным в ее жизни произошло много перемен. Она определилась с будущей профессией и вузом для поступления. Говоря о журфаке МГУ, Регина призналась, что "сразу влюбилась в эти витые перила, в мраморные ступеньки, в легендарные аудитории с их историями, в преподавателей с добрыми сердцами и со светлыми умами". Однако, по ее словам, когда два года подготовки остались позади и она стала студенткой факультета, пришла вторая волна переживаний - примут ли ее одногруппники. К счастью, эти опасения оказались беспочвенными. "Сейчас у меня очень много друзей, любимая работа ведущей "Белых ночей" на "Спасе", - поделилась девушка, добавив, что продолжает совершенствовать свои профессиональные навыки, проходя спецкурсы у известных тележурналистов.

Она также рассказала, что работает над своей дикцией по методике Демосфена: набирает полный рот камней, но вместо "Иллиады" декламирует стихи русских классиков. "То, что ты дикцию тренируешь - это тоже отлично. Знаю, что так делают многие профессионалы. Ты камни леденцами не пробовала заменять? Может, так будет эффективнее?" - посоветовал Путин. Регина рассмеялась и призналась, что так делать она не пробовала. "Вы такой молодец! Я просто восхищаюсь вами, потому что вы очень много сделали для нашей страны, делаете и будете делать, и это замечательно!" - призналась напоследок студентка.