Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом и лечащимся амбулаторно. Об этом сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь месяц лекарственными препаратами пока сохраняется напряженность", - сказал Мурашко, подчеркнув, что доступность медицинской помощи и обеспечение лекарствами позволяют стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.