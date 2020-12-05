{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Кабмин продлил на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом

Доступность медицинской помощи и обеспечение лекарствами позволяют стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом и лечащимся амбулаторно. Об этом сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Калининград министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь месяц лекарственными препаратами пока сохраняется напряженность", - сказал Мурашко, подчеркнув, что доступность медицинской помощи и обеспечение лекарствами позволяют стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко заявил о достаточном числе коек для зараженных коронавирусом в Калининграде
Министр здравоохранения России также посоветовал решить проблему дефицита медиков в амбулаторном звене некоторых муниципалитетов региона путем привлечения фельдшерского состава и кадров из высших учебных заведений
Читать полностью