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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

На горячую линию по поиску пропавших без вести в Карабахе поступило более 200 звонков

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, подчеркнули в Минобороны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 200 звонков поступило за первые сутки работы горячей линии по поиску пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"При взаимодействии миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста ведется поиск и передача тел погибших. Организована работа горячей линии по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С момента начала работы горячей линии на нее поступило более 200 телефонных обращений", - говорится в документе.

Кроме того, российские миротворцы провели гуманитарную акцию для школьников. "В образовательной школе Аскерана проведена гуманитарная акция, в ходе которой военнослужащие российских миротворческих сил вручили детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьные рюкзаки с набором школьных принадлежностей от всероссийского юношеского движения "Юнармия", - говорится в бюллетене.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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