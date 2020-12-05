Ведерников отметил, что Псковской области требуется 1,5 млрд рублей на реконструкцию школ

ПСКОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Псковской области требуется 1,5 млрд рублей для реконструкции школ региона, эту работу власти планируют завершить в 2023 году и рассчитывают получить соответствующую финансовую поддержку из федерального бюджета. Это позволит выполнить поручение президента РФ об обеспечении школьников горячим питанием, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона по итогам рабочей встречи министра просвещения РФ с губернатором области Михаилом Ведерниковым.

"Михаил Ведерников отметил, что на реконструкцию существующих школ и строительство новых пристроек необходимо направить порядка 1,5 млрд рублей. На проектную документацию планируется направить около 100 млн рублей. Ожидаем, что в 2021 году эту работу можно начать и в 2022-2023 годах привести школы в порядок. Это позволит более качественно выполнить еще оно поручение президента - обеспечить горячим питанием школьников", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на встрече обсуждалась и реконструкция общеобразовательных школ на приграничных территориях - в Печорском, Пыталовском, Себежском и Гдовском районах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поддержать регион в модернизации социальной инфраструктуры приграничных муниципальных образований.

"Со следующего года в рамках поручения президента у нас начинается программа, связанная со строительством школ. Дополнительно к 250 млрд рублей из федерального бюджета мы привлекаем еще 250 млрд рублей по ГЧП (государственно-частное партнерство). Это позволит построить по этой программе не 300, а 600 школ. Мы поможем вам установить взаимодействие, чтобы можно было построить в регионе не одну или две школы, а больше", - приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ.

Михаил Ведерников и Сергей Кравцов также обсудили планы по строительству в Пскове двух учреждений образования в следующем году. Общеобразовательные школы на 800 и 350 мест планируется возвести в районах, где наиболее динамично ведется жилищное строительство. Министр сообщил, что в рамках национального проекта "Образование" со следующего года начнется поставка в сельские школы учебного специализированного оборудования. "Все 27 тыс. сельских школ по всей стране, в том числе и в Псковской области, будут обеспечены современным оборудованием для физики, химии, биологии. Работа в этом направлении будет идти до конца 2024 года. Мы должны обеспечить качественное образование любому школьнику, где бы он ни учился", - приводит пресс-служба слова Кравцова.