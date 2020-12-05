В Красноярске проверят соблюдение эпидограничений после концерта певицы Zivert

ТАСС, 5 декабря. Контролирующие органы в Красноярске начали проверку после проведения концерта певицы Zivert 4 декабря из-за сигналов о несоблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений. Об этом в субботу сообщается в официальном Telegram -канале оперштаба Красноярского края. "По факту проведения концерта певицы Zivert, прошедшего 4 декабря 2020 года в Красноярске, контролирующими и надзорными органами проводится проверка. Причиной проверки стали сигналы о несоблюдении организаторами мероприятия санитарно-эпидемиологических ограничений, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Идет сбор фото и видеоматериалов. Если будут обнаружены нарушения, в отношении организаторов концерта примут меры административного реагирования.

Zivert (Юлия Зиверт) - российская поп-певица, ставшая широко популярной в конце 2018 года после выхода трека "Life".

По последним данным оперштаба региона, на 4 декабря коронавирус в Красноярском крае подтвержден в общей сложности у 37 568 человек, за сутки было выявлено 332 новых случая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 65,9 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 2 431 731 случай заражения, выздоровели 1 916 396 человек, умерли 42 684. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.