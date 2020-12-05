Глава Коми сообщил о 25% резервных коек для пациентов с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми развернули 2 646 коек для пациентов с коронавирусом, из них свободны 25%, кислородом оснащены 1 158 коек. В реанимациях занято 20 коек из 170, сообщил в субботу глава региона Владимир Уйба.

"Ситуация с пандемией сегодня рабочая, контролируемая. У нас 2 646 коек развернуто для пациентов с ковидом уже в 13 больницах, из них 1 158 коек оснащены кислородом, этого достаточно, чтобы все нуждающиеся были им обеспечены. 170 коек оснащены аппаратами ИВЛ, занято на сегодня 20 коек, то есть 150 коек в резерве, мы и будем держать этот резерв. Всего 25% коечного фонда в резерве, этого более чем достаточно", - сообщил Уйба, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в "ВКонтакте".

По его словам, специализированные койки созданы не только в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте, а также в Печоре, Усинске, Усть-Выми, Княжпогосте, Прилузье и Сосногорске. Если на периферии пациентам становится хуже, их санавиацией доставляют в ведущие ковидные центры - республиканскую инфекционную или республиканскую клиническую больницы. "У нас неснижаемый запас в стационарах медикаментов и СИЗов. Дефицит врачей есть, потому что врачи и средний медперсонал тоже болеют. Поэтому мы привлекли студентов 5-6 курсов мединститута и медколледжей", - сообщил глава региона.

Также Владимир Уйба отметил, что республика вышла на плато по заболеваемости COVID-19. В ближайшие пару недель уровень заболеваемости должен пойти на спад, сообщил он.

"Сегодня на утро у нас 25% коечного фонда в резерве. Этого более чем достаточно, чтобы вовремя сориентироваться, если вдруг произойдет всплеск, волна [резкий рост заболеваемости], хотя мы ее не ждем. Мы понимаем, что вышли на плато. Ждем еще пару недель и должны снижаться", - сказал Уйба.

По его словам, в регионе стараются выявлять как можно больше случаев коронавируса, чтобы большинство пролечивать амбулаторно, не доводить до тяжелых форм заболевания и к более высокому проценту смертности, чем когда ситуация контролируется.

На 5 декабря в Коми выявлен 22 791 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки - 293 случая. Такой прирост по суточному количеству заболевших держится с 14 ноября. Выздоровели 18 677 человек, умерли 396 за весь период пандемии.

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