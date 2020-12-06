DM: Елизавета II и ее супруг могут привиться от коронавируса в ближайшие недели

ТАСС, 6 декабря. Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип могут вакцинироваться от коронавируса уже в ближайшие недели в соответствии с рекомендациями своих врачей. С таким предположением в субботу выступила газета Daily Mail .

По словам источников издания, королевская чета будет прививаться не в преференциальном режиме, супруги получат вакцину в порядке очереди в ходе второго этапа вакцинации, охватывающем, в частности, группу лиц старше 80 лет.

Ожидается, что королева и герцог примут предложение о прививке по совету своих лечащих врачей. Как указывает газета, публичное заявление Елизаветы II о прохождении процедуры может мотивировать людей последовать примеру королевской четы.

Представитель Букингемского дворца отказался комментировать данную информацию, заявив, что медицинские решения являются конфиденциальной информацией.

Порядок вакцинации в Великобритании

Первыми вакцину смогут на следующей неделе получить медицинские работники и лица, проживающие в домах престарелых, проинформировал ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах. Согласно рекомендациям Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, 56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет привиться лишь на восьмом этапе - после того как будут вакцинированы жители более старшего возраста, а также лица от 16 до 64 лет, у которых высок риск смерти в случае заражения коронавирусом.

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 61 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в стране превысило 1,7 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".