Денис Истомин из Челябинской области стал "Студентом года"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Студент из Челябинской области Денис Истомин стал обладателем звания "Студент года - 2020". Имя победителя объявил в воскресенье на церемонии награждения глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"В номинации Гран-при российской национальной премии "Студент года" победителем стал студент из Челябинской области Истомин Денис", - сказал Фальков.

"Если вам будут говорить, что у вас ничего не получится - не верьте! У вас все получится", - сказал Истомин сразу после объявления победителя. Он также поблагодарил родителей и вуз за поддержку.

Лауреаты премии

В пресс-службе Российского союза молодежи (РСМ) уточнили, что в общей сложности награды получили 69 лауреатов из 35 регионов России. При этом больше всего наград премии среди вузов завоевали студенты Ростовской области, в премии среди студентов СПО первенствовал Татарстан.

Звание "Студент года" среди учащихся учреждений среднего профессионального образования получила Полина Вершинина из Тюмени.

"В год празднования 75-летия Победы в программу финала для индивидуальных номинаций мы включили обязательное прохождение теста по истории Великой Отечественной войны. Должен сказать, его итоги заслуживают отдельного внимания. Лучший результат показала студентка из Турции Диляра Дамар! К Диляре отправится специальный подарок и пожелания успехов и новых побед", - отметил председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Он также рассказал, что в следующем году финал премии "Студента года" пройдет в одном из городов Сибири.

Прием стартовала 1 марта. В региональных этапах приняли участие более 15 тыс. человек. Финал проходил со 2 по 6 декабря с участием 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов.