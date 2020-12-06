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Умер бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов

Он был мэром столицы Чувашии с 1995 по 2002 год

ТАСС, 6 декабря. Бывший мэр города Чебоксары Анатолий Игумнов умер на 75-м году жизни, сообщил в воскресенье глава Чувашии Олег Николаев в Instagram.

"Сегодня на 75-м году жизни скончался Игумнов Анатолий Александрович. Искренне соболезную родным и близким. Наследие, которое оставил нам Анатолий Александрович - это уютный, любимый горожанами и гостями город, детский парк имени Андрияна Николаева, монумент "Мать-Покровительница", "Дорога к Храму", статус самого благоустроенного города России", - написал он.

Игумнов был мэром столицы Чувашии с 1995 по 2002 год.

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РоссияЧувашия
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