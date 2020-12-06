Порядка 20 человек приняли участие в протестной акции у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 20 человек пришли к зданию белорусского посольства в Москве для участия в акции протеста, передает корреспондент ТАСС.

Люди с бело-красно-белыми флагами выстроились напротив здания диппредставительства на Маросейке в ставшую традиционной для сторонников белорусской оппозиции "цепь солидарности". В руках одной участницы акции, по ее собственным словам - флаг, переданный [лидером белорусской оппозиции] Светланой Тихановской протестующим белорусам в Москве.

Одна женщина пришла на акцию с плакатом. Из динамиков, которые принес один из демонстрантов, звучит рок-музыка. Многие из пришедших, по их утверждению, участвуют в акции не первый раз, а некоторые приходят сюда каждый день.

В непосредственной близости от протестующих дежурят сотрудники правоохранительных органов. В соседнем переулке стоит полицейский автобус. Обстановка у посольства спокойная. Задержания в течение дня не проводились.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, они продолжаются и сегодня.