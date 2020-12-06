В Netflix заявили, что не намерены сопровождать пояснением каждый эпизод "Короны"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix не планирует и не считает необходимым сопровождать каждую серию популярного сериала "Корона" (The Crown) о королеве Великобритании Елизавете II пояснением о том, что это художественный вымысел. Соответствующее заявление руководства Netflix опубликовал в воскресенье на своем сайте журнал Deadline.com.

"Мы всегда представляли "Корону" в качестве драмы и уверены в том, что наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах основанный на реальных событиях", - указывается в заявлении. "Таким образом, мы не планируем и не видим необходимости в добавлении пояснений", - отметили в компании.

В конце ноября британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден призвал Netflix сопровождать каждую серию "Короны" пояснением о том, что все это художественный вымысел.

Как говорится в статье, заявление министра культуры было распространено в момент растущей в Великобритании обеспокоенности по поводу того, что сцены нового, четвертого сезона популярного сериала наносят долгосрочный ущерб как британской монархии, так и наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу, в частности. Свежий сезон сериала из 10 эпизодов, выпущенный на стриминговой платформе 15 ноября, охватывает период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри.

Первый сезон "Короны" вышел в эфир в 2016 году, а повествование начинается с 1947 года, со свадьбы будущей королевы Великобритании с герцогом Эдинбургским Филиппом. В сериале режиссеров Бенжамина Карона, Филипа Мартина и Стивена Долдри заняты актеры Клер Фой, Мэтт Смит, Оливия Колман, Тобайас Мензис, Виктория Хэмилтон, Хелена Бонем Картер и другие. "Корона" трижды удостоена премии "Золотой глобус". В начале июля Netflix объявил о том, что всего в сериале будет шесть сезонов.