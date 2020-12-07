Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области из-за сильной изморози

ТАСС, 7 декабря. Синоптики объявили в понедельник в южной части Магаданской области экстренное предупреждение из-за образовавшейся сильной изморози. Об этом сообщили журналистам в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Объявлено предупреждение, образовалась сильная изморозь - вид атмосферных осадков. Особенно в Ольском городском округе", - сказали в управлении.

По информации синоптиков, сейчас на юге области температура воздуха держится на отметке минус 14 градусов. Ветра нет. Ожидается, что в течение суток диаметр отложений в результате изморози составит 50 мм и более.