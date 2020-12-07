Россияне стали больше верить в себя и возможность проявить гражданскую активность

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Социологи Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) зафиксировали у россиян рост гражданской активности и уверенности в свои силы на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян".

Из материалов исследования следует, что порядка 13% респондентов заявили о том, что могут повлиять на происходящее в своем городе или селе. Этот показатель вырос за четыре года на 5% (с 8% в 2016 году до 13% в 2020 году). Кроме того, наблюдается и рост влияния россиян в своем микрорайоне и деревне (с 13% в 2016 году до 18% в 2020 году).

"Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%)", - отмечают авторы исследования. По мнению экспертов НИУ ВШЭ, такой рост может говорить о развитии "глубинного" гражданского общества.

При этом участники исследования отмечают, что пандемия негативно сказалась на вере людей в возможность урегулировать проблемы на работе и в семье. Однако, несмотря на это, семья продолжает оставаться сферой, в которой возможности россиян что-либо изменить самые высокие, уверены 81% опрошенных.

Из материалов исследования также следует, что россияне стали больше верить в собственные силы. Если в 2016 году только 22% респондентов верили, что смогут изменить свою жизнь к лучшему, то в 2020 году таких людей оказалось 30%. При этом этот показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который чаще всего и отличается уверенностью в свои силы. "Если раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, то теперь ситуация противоположная", - говорится в исследовании.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах РФ.