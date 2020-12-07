Фанаты Леннона требуют снять с торгов альбом с автографом музыканта убийце

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Появление на американском аукционе Goldin альбома Double Fantasy Джона Леннона и его супруги Йоко Оно, который британский рок-музыкант подписал для человека, ставшего через несколько часов его убийцей, вызвало острую негативную реакцию среди фанатов Леннона. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Express со ссылкой на директора торгового дома Дэйва Амермана.

Альбом-улика со стартовой ценой $400 тыс., на котором, помимо последней в жизни подписи "Джон Леннон, 1980", остались пометки, сделанные полицейскими, уйдет с молотка 12 декабря. Как заявил Амерман британскому изданию, аукционеры получили "некоторые интересные отзывы" от почитателей Леннона, остро отреагировавших на "эмоциональную статью" в преддверии торгов на сайте Goldin и выступивших против продажи рарирета. "Некоторые против продажи, [но] у нас два мнения - у людей это вызывает самые различные эмоции", - добавил он.

"Годы не стирают преступление", "Кому, черт возьми, это нужно? В лучшем случае это беседа на очень больную тему", "Не купил бы это, будь у меня и триллион долларов" - приводит издание некоторые из комментариев.

По словам главы американского торгового дома, он "не собирает деньги для поддержки убийц" и "не потворствует и не защищает то, что произошло". Наоборот речь, как сказал Амерман, может идти о своего рода "дани уважения". "Этот альбом Леннона потенциально является одним из его последних подписанных, и фанаты хотят его иметь из-за связанной с ним истории", - уточнил аукционер.

Диск, который был подписан Ленноном по просьбе Марка Чэпмена, стал ключевой уликой при расследовании обстоятельств гибели музыканта в 1980 году. Преступнику удалось спрятать пластинку в кадку для растений во время задержания, а затем она была найдена случайным прохожим и попала в руки полицейских. Трагедия произошла возле здания Dakota в нью-йоркском районе Манхэттен, где музыкант жил вместе с женой. Через несколько часов после подписания им альбома маньяк почти на том же месте выпустил несколько пуль в своего кумира.

Суд приговорил Чэпмена к пожизненному заключению, но в соответствии с законами штата Нью-Йорк, отсидев 20 лет в тюрьме, он получил право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. За последние годы специальная комиссия неоднократно рассматривала просьбы убийцы. В августе уже в 11-й раз его ходатайство было отклонено.