В Забайкалье расширили площади, доступные для получения дальневосточного гектара

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края открыло новые участки, доступные к предоставлению по программе "Дальневосточный гектар", разрешив брать землю на пограничных территориях, которые ранее входили в "зоны нельзя". Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

"На сегодняшний день информация об открытых к предоставлению территориях внесена в федеральную информационную систему НаДальнийВосток.рф. Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившиеся в так называемых "серых зонах", закрытых от реализации по программе "Дальневосточный гектар", - говорится в сообщении.

Департамент госимущества и земельных отношений Забайкалья совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону проводит работу по изменению статуса пограничных территорий с "зон нельзя" на "зону использования с особыми условиями", что позволит предоставлять данную территорию с ограничением в использовании. Ограничения будут связаны с необходимостью согласовывать все земельные участки с пограничным управлением.

Как уточнили в пресс-службе, с начала действия программы "Дальневосточный гектар" в Забайкалье департамент госимущества региона сократил площадь "зон нельзя" с 11 млн га до почти 1,8 млн га.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар". За два года в Забайкалье, где под участки доступно 46% территории, землю получили более 3,7 тыс. человек. С 1 февраля право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получили все жители ДФО.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Как отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, эта программа уже стимулировала создание 108 новых поселений.