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Полиция Испании в операции против наркоторговцев задержала 13 человек

Среди них есть россияне

МАДРИД, 7 декабря. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной торговлей марихуаной на международном уровне. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция прошла в провинции Жирона (автономное сообщество Каталония). Полицейские задержали 13 человек - граждан России, Венесуэлы, Латвии, а также подданных Испании. Среди арестованных главарь преступной организации.

Расследование началось в феврале текущего года. Группировка использовала склад, расположенных в промышленной зоне в населенном пункте Видререс, для хранения наркотиков. Для транспортировки марихуаны в другие страны Европы использовались грузовики для международных перевозок. В частности, полицейские перехватили грузовик неподалеку от границы с Францией, в котором были спрятаны 180 кг марихуаны.

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