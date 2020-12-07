Космонавт Сергей Рязанский презентовал детскую книгу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Герой России космонавт Сергей Рязанский презентовал в Музее космонавтики в Москве книгу "Сказки звездного неба".

В основу сказок легла ассоциативная методика изучения звездного неба, разработанная специально для космонавтов ведущим инженером Центра подготовки космонавтов Анатолием Чигириновым. "Я пообещал преподавателю, который, к сожалению, умер, сделать методику доступной", - отметил Рязанский во время презентации.

По словам космонавта, изначально он планировал сделать мультик, но пока его создать не получилось. Совместно с издательством Clever Рязанский решил выпустить детскую книгу, которая поможет детям запомнить созвездия на небе.

В книге космонавт рассказал 15 историй о созвездиях и звездах Северного и Южного полушарий, в том числе о зодиакальных созвездиях.

Издание книги с фотографиями из космоса

У Рязанского уже есть две изданных книги серии "Удивительная Земля" с фотографиями из космоса, в данный момент космонавт планирует выпустить третью.

"Над третьей думаем. Хочется какую-то идею, фишку", - сообщил Рязанский. Он добавил, что у него остался огромный запас фотографий.

Космонавт предложил читателям направлять ему в соцсети свои идеи, какой могла бы быть следующая книга.