{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кузнецова выступила за расширение вариантов присмотра и ухода за детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка прокомментировала инициативу открывать детские сады-ясли для детей студентов при вузах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что чем больше будет вариантов присмотра и ухода за детьми в РФ, тем меньше молодых пар будут откладывать решение о рождении ребенка.

"Чем больше будет вариантов присмотра и ухода за детьми, тем меньше будет вопросов, почему же откладывается решение о рождении ребенка", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram, комментируя появившуюся в СМИ информацию об инициативе парламентариев открывать детские сады-ясли для детей студентов при вузах.

"Считаю данное направление работы абсолютно верным! Детские сады и ясли при университетах нужны. Сегодня есть отличные практики востребованные, яркие, но которые существуют фрагментарно и не всегда охвачены господдержкой. Я посещала подобные учреждения. Считаю, их важно осмыслить и в случае одобрения достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении, в том числе, возможно, за счет нацпроекта "Демография", - написала Кузнецова.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
Число учеников детских школ искусств в России возросло на 68 тыс.
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в стране появилось 12 новых школ
Читать полностью