Кузнецова выступила за расширение вариантов присмотра и ухода за детьми

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что чем больше будет вариантов присмотра и ухода за детьми в РФ, тем меньше молодых пар будут откладывать решение о рождении ребенка.

"Чем больше будет вариантов присмотра и ухода за детьми, тем меньше будет вопросов, почему же откладывается решение о рождении ребенка", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram, комментируя появившуюся в СМИ информацию об инициативе парламентариев открывать детские сады-ясли для детей студентов при вузах.

"Считаю данное направление работы абсолютно верным! Детские сады и ясли при университетах нужны. Сегодня есть отличные практики востребованные, яркие, но которые существуют фрагментарно и не всегда охвачены господдержкой. Я посещала подобные учреждения. Считаю, их важно осмыслить и в случае одобрения достроить недостающие нормы закона, совершенствовать регламенты и усилить господдержку в данном направлении, в том числе, возможно, за счет нацпроекта "Демография", - написала Кузнецова.