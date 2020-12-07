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Заседание Госсовета по школьному образованию в декабре, скорее всего, не состоится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, принято ли в принципе решение о проведении заседания Госсовета в конце декабря и о его точной дате

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заседание Государственного совета России, посвященное вопросам школьного образования, скорее всего, до конца года не состоится. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема является актуальной постоянно и для всех, но, скорее всего, по этой теме [заседание Госсовета] не состоится до конца года", - сказал он.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, принято ли в принципе решение о проведении заседания Госсовета в конце декабря и о его точной дате. "Мы своевременно вас об этом проинформируем", - заверил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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