В Пермском крае в марте 2021 года впервые пройдет региональный этап "Территории смыслов"

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Пермского края анонсировали проведение регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", он запланирован на март 2021 года. Об этом сообщила журналистам пресс-служба краевого Агентства по туризму и молодежной политики.

"Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева и программного директора #ТСнавсегда Матвея Навдаева. В ходе мероприятия было принято решение о проведении регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в Прикамье следующем году", - сказано в сообщении.

Заявка на проведение регионального этапа была подана по инициативе молодых жителей Прикамья. "Территория смыслов" в Перми пройдет с 1 по 6 марта по нескольким образовательным трекам: концепт-сессия для молодых людей, проектный трек грантового конкурса Росмолодежи, авторская методика развития компетенций. Отдельным направлением будет выделена работа с молодежью в муниципалитетах Пермского края, участие в которых запланировано для первых лиц территорий. Основная задача молодых людей - создать проектные решения по формированию мест притяжения молодежи, а руководители муниципалитетов разработают стратегии создания конкурентного преимущества своей территории для молодежи. В рамках грантового конкурса участники форума смогут претендовать на получение денежных средств для реализации своих идей и проектов сразу по окончании форума.

"Краевые власти продолжат создавать условия для развития молодых пермяков и способствовать тому, чтобы талантливые ребята могли в полной мере реализовать свои амбиции на родной земле", - цитируют в Агентстве губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Спикерами традиционно становятся политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников формируется по принципу междисциплинарности - в рамках одной смены участники знакомятся и работают с ребятами смежных профессиональных направленностей. В этому году в форуме "Территория смыслов" от Пермского края участие приняли восемь человек. В 2021 году благодаря проведению в Прикамье регионального этапа форума количество участников увеличится до 150.