Число учеников детских школ искусств в России возросло на 68 тыс.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество учеников детских школ искусств (ДШИ) увеличилось в России на 68 тыс., были открыты 12 новых ДШИ. Об этом сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас появилось 12 новых школ, у нас прибавилось помимо существующих участников, я позволю себе обратить ваше внимание на эти цифры, у нас появилось новых 68 тыс. детей", - рассказала Любимова.

Министр также сообщила, что российские ДШИ получили 20 тыс. новых музыкальных инструментов, 15 тыс. единиц учебной литературы.

"Сейчас готовятся все новые и новые проектно-сметные документации, и когда мы в регионах встречаемся с губернаторами, одна из самых частых тем, - для нас это гордость, теперь все знают, что это такое, - ДШИ, они знают, с какой радостью встречают это даже на уровне муниципалитетов", - заметила она.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств. Он напомнил, что в рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств, подчеркнув, что при этом "проблема гораздо шире": более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий.