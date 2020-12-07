Росгвардия будет охранять здание, куда переедет кабмин на время ремонта Дома правительства

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Здание, в которое переедет кабмин на время ремонта Дома правительства России, передано под охрану Росгвардии. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вносит изменения в перечень объектов, подлежащих обязательной охране Федеральной службой войск национальной гвардии РФ.

В обновленный перечень в частности вошло "административное здание, занимаемое структурными подразделениями аппарата правительства Российской Федерации (город Москва, Трубниковский пер., д. 19)".

В этом же списке теперь значатся административное здание резиденции полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе на острове Русский, два здания Счетной палаты в Москве на Зубовской улице и на улице Бурденко, а также административное здание Минэкономразвития в Ессентуках (Ставропольский край).

В сентябре пресс-служба кабмина сообщила, что здание Дома правительства России на Краснопресненской набережной в Москве признано аварийным и будет ремонтироваться. Часть сотрудников аппарата на время работ по реконструкции переедут в здание в Трубниковском переулке. Реконструкция Дома правительства осуществляется в соответствии с постановлением кабмина от 2017 года. Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию в 2019 году. В том же году были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена общая стоимость проектирования и реконструкции - 5,27 млрд рублей.