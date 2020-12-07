Власти Петербурга заявили, что средства защиты для медиков соответствует требованиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые закупают для медицинских работников Санкт-Петербурга, соответствуют требованиям, жалоб от учреждений на их качество не поступало. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Ранее СМИ сообщили, что медикам Санкт-Петербурга выдают одноразовую спецодежду, качество и эффективность которой "не подтверждено ни одной экспертизой".

"В настоящий момент претензий со стороны медицинских учреждений на качество товара к заказчику не поступало. Весь товар соответствует заявленным требованиям и характеристикам. Таким образом, закупка СИЗов для медицинских учреждений производилась в точном соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что в конце октября городской больнице № 15 выделили более 932 млн рублей для обеспечения средствами индивидуальной защиты учреждений, подведомственных комитету по здравоохранению. В частности, предполагалась закупка защитных костюмов, медицинских масок, респираторов, очков, экранов, перчаток и бахил.

"При закупке вышеуказанного товара, согласно федеральному законодательству, заказчик не может устанавливать для поставщика определенные требования к трудовым и материальным ресурсам, техническому оснащению и производственной базе. Также он не имеет права вмешиваться в оперативную, финансовую и хозяйственную деятельность поставщика. Заказчик только устанавливает требования к товару, срокам поставки, условиям поставки и иным условиям исполнения контракта, соответствующим требованиям действующего законодательства в сфере закупок", - отметили в комитете.

По данным пресс-службы, на весь товар заказчик запрашивал документы качества - регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором, сертификаты соответствия. Были заключены контракты с десятью поставщиками на товар по минимально предложенным ценам с максимально возможной производственной мощностью.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 151 894 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 86 158 человек, умерли 5 861. За последние сутки в городе выявили 3 741 случай заражения.