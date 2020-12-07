Оцифровку архивов ЗАГС завершили на 99%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Перевод в цифровой формат архива записей актов гражданского состояния и их передача в Единый государственный реестр завершена в России на 99%. Как сообщил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, непереданными остались лишь 6,4 млн записей из 525 миллионов.

"Мы заканчиваем эту работу. На 11 часов сегодняшнего дня непереданными оставались 6 млн 400 тыс. записей из 525 миллионов, то есть чуть более 1%", - сказал Чуйченко. -

По его словам, в течение 8-10 дней эта работа будет закончена. "Чуть-чуть нас беспокоит ситуация в Дагестане. Но мы работаем в этом отношении. Руководство республики делает тоже все возможное, чтобы к 15 декабря эту работу завершить", - добавил министр.

Чуйченко отметил, что это была грандиозная работа во всех регионах и несмотря на пандемию коронавируса удалось ее выполнить. Министр добавил, что в ФНС - операторе Единого реестра - также был создан штаб, который эффективно осуществлял свою деятельность.

Оцифровка архивных записей, сделанных с 1926 года, проходит в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС - облачного реестра. Реестр является базовым источником сведений о гражданах России, на основе которого будет сформирован единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения обо всем населении нашей страны. Его создание поможет оказывать услуги через интернет, в частности, через госуслуги.

Полная оцифровка архивов актов гражданского состояния должна быть завершена до конца года.