В Астрахани ввели режим ЧС в границах моста через реку Царев из-за ремонта

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Астрахани ввели режим ЧС в границах моста через реку Царев, чтобы ускорить начало ремонтных работ на объекте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Астрахани в понедельник.

Ранее специалисты выявили недопустимый прогиб балок в пролете моста, который взял на себя всю транспортную нагрузку после закрытия на капитальный ремонт второго моста, связывающего Астрахань и отдаленный район Зацаревье. Альтернативной дороги в город нет, поэтому власти приняли решение ремонтировать мост, не закрывая его полностью.

"В администрации Астрахани только что завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого было принято решение объявить ЧС муниципального уровня в границах моста через реку Царев в створе улицы Боевой. Режим ЧС будет действовать от ул. Боевая, 141 до ул. 3-я Земляничная. Введение режима ЧС позволит ускорить начало ремонтных работ на мосту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование моста показало, что объект находится в рабочем состоянии, но три балки требуют ремонта. Планируется, что подрядчик выйдет на объект в четверг. Согласно расчетам, работы должны завершиться к концу декабря.

"В наших ближайших планах - использовать специальные металлические инвентарные конструкции, которые размещаются непосредственно под элементами моста и препятствуют дальнейшей деформации балок. Также будет проведен ремонт самих пролетных сооружений, что в дальнейшем даст нам возможность полностью открыть мост для движения. В то же время, все работы будут проводиться под мостом, и это не повлечет дополнительных ограничений для проезда автотранспорта", - сказала глава Астрахани Мария Пермякова, чьи слова приводит пресс-служба.

О ситуации

В феврале 2020 года Милицейский мост, связывающий Зацаревье и Астрахань, закрыли на капремонт, жители были вынуждены добираться единственным путем - через мост на реке Царев. Население жаловалось на возникший транспортный коллапс, а в октябре на балке моста жители заметили трещины. Подрядчик обещал частично открыть мост после ремонта в сентябре 2020 года, потом срок был сдвинут на сентябрь 2021 года. Губернатор Игорь Бабушкин заявил тогда о намерениях сменить подрядчика, если тот не ускорит темпы работы.

На пресс-конференции, посвященной ситуации с мостами в Астрахани, власти сообщили, что завершать ремонтные работы на Милицейском мосту будет субподрядчик.