Президентом Русского географического общества вновь стал Сергей Шойгу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президентом Русского географического общества на его очередном съезде переизбран действующий глава РГО Сергей Шойгу, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"В ходе подготовки съезда ученый совет общества выдвинул на должность президента РГО кандидатуру Сергея Шойгу, для переизбрания он должен был набрать не менее двух третей голосов делегатов. В голосовании приняли участие 211 из 217 делегатов съезда. Все 211 голосов отданы за Шойгу", - говорится в сообщении.

Съезд является высшим руководящим органом РГО, он созывается раз в шесть лет. На нынешнем, XVI съезде, который прошел с 1 по 4 декабря, были также избраны управляющий и ученый советы РГО, а также его ревизионная комиссия. Изначально съезд планировался в очной форме, однако позже было принято решение изменить ее на заочную.

"В состав управляющего совета РГО вошли 12 человек, в том числе зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев, почетный президент РГО, научный руководитель Института географии РАН Владимир Котляков и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В состав ученого совета вошли 49 человек, в частности, первый вице-президент РГО академик РАН Николай Касимов и первый вице-президент РГО член-корреспондент РАН Артур Чилингаров", - отмечается в документе.

РГО ведет историю с 1845 года и является одним из старейших в мире научных обществ. В уходящем году отмечался его 175-летний юбилей. С 2009 года президентом РГО является глава Минобороны России Сергей Шойгу, а попечительский совет общества возглавляет президент РФ Владимир Путин.

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