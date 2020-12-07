Рязанские власти сделают 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

ТАСС, 7 декабря. Власти Рязанской области объявят выходным днем 31 декабря, 26 декабря станет рабочим. Изменения в графике коснутся государственных служащих региона, сообщили ТАС в пресс-службе правительства области.

"Будет перенос рабочего дня для государственных служащих на 26 декабря. 31 декабря будет выходным днем", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году Белгородская область первой среди российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Аналогичное решение также приняли в ряде регионов, в том числе в Орловской, Костромской, Владимирской, Курской областях.