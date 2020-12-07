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Новый год и Рождество - 2021

Рязанские власти сделают 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

При этом будет перенос рабочего дня для государственных служащих на 26 декабря

ТАСС, 7 декабря. Власти Рязанской области объявят выходным днем 31 декабря, 26 декабря станет рабочим. Изменения в графике коснутся государственных служащих региона, сообщили ТАС в пресс-службе правительства области.

"Будет перенос рабочего дня для государственных служащих на 26 декабря. 31 декабря будет выходным днем", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году Белгородская область первой среди российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Аналогичное решение также приняли в ряде регионов, в том числе в Орловской, Костромской, Владимирской, Курской областях.

Теги
РоссияРязанская областьНовый год и Рождество - 2021
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