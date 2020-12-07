В Петербурге арестовали на десять суток политолога Валерия Соловья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил десять суток ареста оппозиционному политологу и активисту Валерию Соловью за организацию несогласованного массового публичного мероприятия, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Соловей в выходные организовал в центре города собрание с целью координации своего общественного движения. Он не уведомлял власти о проведении собрания. Его признали нарушившим часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В сентябре этого года суд в Москве также оштрафовал Соловья на 20 тыс. рублей за организацию несанкционированного митинга в центре города.

Валерий Соловей - доктор исторических наук, политолог, бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО.