{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Общее число умерших из-за COVID-19 за все время пандемии в столице достигло 9 496

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 9 496 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 7 декабря в Москве было зафиксировано более 654,8 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 495,9 тыс. пациентов. 

Коронавирусом в мире заразились более 67 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 488 912 случаев заражения, выздоровели 1 956 588 человек, умерли 43 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Депутаты ЛДПР внесут в Думу законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря
Продолжительность новогодних каникул не изменится, указывают разработчики документа
Читать полностью