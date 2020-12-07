МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 9 496 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 7 декабря в Москве было зафиксировано более 654,8 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 495,9 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 67 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 488 912 случаев заражения, выздоровели 1 956 588 человек, умерли 43 597. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.