Ресторану Моргенштерна грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в ресторане певца Моргенштерна. Заведению "KAIF provenance" в Москве грозит штраф в размере до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

"ОАТИ Москвы проводит серию контрольных мероприятий на предмет соблюдения организациями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана "KAIF provenance" на Большой Дмитровке, совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования", - сказал Михайлов.

Он отметил, что информация о выявленных нарушениях передана в столичное управление Роспотребнадзора для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности указанной организации.

Кроме того, в ходе мониторинга 6 декабря были выявлены нарушения антиковидных мер посетителями клуба Nice Bar на Новом Арбате. "Участниками мероприятия преимущественно являлись учащиеся общеобразовательных учреждений Москвы. Одновременно в заведении находилось более 200 человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий",- сообщил Михайлов.

По его словам, 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и социального дистанцирования посетителями ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади во время празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони. Также были выявлены нарушения мер профилактики COVID-19 посетителями закрытого мероприятия в апартаментах премиум класса, организованного модельным агентством Verosso.

Он пояснил, что заведениям за нарушения грозит крупный штраф либо приостановление деятельности. "Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - заключил Михайлов.