Самая протяженная велотропа в Европе привлечет на Ставрополье до 5 млн туристов

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Велосипедную трассу протяженностью 75 км, которая объединит несколько городов Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края и станет самой протяженной велотропой Европы, планируется построить на Ставрополье к 2023 году. Ожидается, что реализация проекта позволит создать в регионе около 36 тыс. рабочих мест, привлечет в города-курорты около 5 млн туристов в течение 10 лет, а также поможет развитию малого бизнеса, рассказали ТАСС представители региональной и муниципальной власти.

Распоряжение о создании велотерренкура на Ставрополье подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, на эти цели правительство России с 2021 года по 2023 год направит более 2,8 млрд рублей. Финансирование проекта включено в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

Велотрасса мирового уровня

Долгие годы Кавминводы ассоциировались у местных жителей и туристов преимущественно с санаторно-курортным отдыхом. Но в последнее время в городах-курортах стали активно развивать и другие виды туризма: событийный, деловой, экотуризм и спортивный. "Кавминводский велотерренкур для региона - это очень важный и знаковый проект, потому что он позволяет создать совершенно новую туристическую инфраструктуру, спортивную инфраструктуру, которая станет локомотивом и драйвером развития прочих видов туризма в дополнение к нашему основному лечебно-оздоровительному", - рассказал ТАСС глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев.

Он отметил, что благодаря реализации проекта в Ставропольском крае к 2025 году создадут 36 тыс. новых рабочих мест. "Турпоток с новым велотерренкуром увеличится до 5 млн человек к 2030 году. Кроме того, благоустройство общественных территорий при создании вело-пешеходного туристско-рекреационного маршрута позволит увеличить объем поступлений в бюджет от проведения событийных и спортивных мероприятий, а также сумму курортного сбора", - считает Моисеев.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгения Штепы, при создании велосипедной трассы будут использованы существующие с XIX-XX веков просеки, терренкуры и дороги, проходящие по лесному массиву склонов гор-лакколитов - Бештау, Железной, Развалки, Змейки и Машука. "Осуществление проекта объединит города-агломерации Кавминвод единой спортивно-туристической инфраструктурой и свяжет терренкуры, пешеходные тропы и существующие культурные и природные достопримечательности. Реализация проекта приведет к созданию единственного в России нового типа экологичной спортивно-туристической связи известных курортных городов в современном облике", - сообщил ТАСС министр.

Он рассказал, что проект предусматривает создание трех основных колец велотрассы на территориях городов Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов с 43 новыми благоустроенными площадками и памятниками истории. Велотрасса будет соединена сетью подъездных велодорожек протяженностью более 20 км с общественными территориями и парками городов. "Особенность проекта в том, что он позволяет создать и благоустроить не только культурно-досуговую курортную инфраструктуру, но и велотрассу, которая фактически не пересекается с дорогами общего пользования, что делает проект уникальным и не имеющим аналогов в мире", - добавил собеседник агентства.

По словам министра, ширина велотрассы будет 6 м. Согласно рекомендациям Федерации велосипедного спорта России, это минимальная ширина для проведения велогонок, в том числе мирового уровня. При этом для завершения строительства полного кольца вокруг горы Бештау из-за особенностей рельефа часть трассы будет шириной 3,5 м.

Глава Железноводска рассказал, что по всей протяженности велотроп будут восстановлены питьевые бюветы, которые существовали в начале XX века. Для безопасности велотерренкур, по которому будет запрещено движение автомобилей, оборудуют интеллектуальным видеонаблюдением с функцией распознавания лиц и государственных номерных знаков и "умными" шлагбаумами. Вся информация будет собираться в едином ситуационным центре "Умный город" и передаваться в правоохранительные органы.

Новый центр притяжения

Велотерренкур привлечет не только новых туристов, но и спортсменов из разных городов и стран. "Идея заключается в создании условий не только для прогулок и отдыха, но и для проведения региональных, российских и мировых велогонок", - сказал Штепа. По его словам, Федерация велоспорта России поддержала создание проекта, который позволит организовать в регионе круглогодичный тренировочный процесс и шоссейные велогонки разной протяженности и сложности.

Руководитель федерации велоспорта Ставропольского края Юрий Бурляев рассказал ТАСС, что сам уже проехал по будущему маршруту. "Это непростая трасса, на ней есть сложные участки. Для проведения соревнований можно задействовать не одно кольцо вокруг Бештау, можно менять маршруты, создавать их разной сложности и протяженности, чтобы они не повторялись. Это готовая велосипедная трасса, нужно ее достроить, привести в порядок", - сказал он.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ставрополье Кирилла Кузьмина, появление велотерренкура поспособствует и развитию малого бизнеса. "Очевидно, появление большой велодороги приведет значительное количество новых туристов на КМВ. Те, кого мы как субъект сейчас почти не охватываем - средний класс из мегаполисов в возрасте 27-45 лет - готовы приезжать отдыхать просто на выходные, это самый перспективный сегмент на рынке мирового туризма. Кроме того, возникнет большое количество ниш для появления самых разных микро- и малых бизнесов: от велоиндустрии до логичных элементов индустрии HoReCa (сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продажи)", - сказал Кузьмин.

Появления велотерренкура ждут и сами туристы. "Мне кажется, создание велотерренкура - это замечательная идея: лесные тропы будут благоустроены, будет возможность у неопытных велогонщиков кататься по ровной поверхности, полюбоваться красотами региона", - рассказала ТАСС Елена Колесникова из Санкт-Петербурга, которая отдыхает в Железноводске. Жительница Нового Уренгоя Светлана Данилова также готова опробовать новые трассы. "Я катаюсь на велосипеде, но у нас погода не всегда позволяет это сделать, когда мы приезжаем [на Кавминводы], всегда пользуемся велосипедом", - отметила Данилова.

Экология на контроле

После появления информации о строительстве в регионе велотерренкура, в социальных сетях некоторые представители общественности выразили обеспокоенность экологической стороной проекта, так как часть трассы проходит по территории Бештаугорского заказника. Вопрос звучал и в ходе прямой линии с губернатором Владимиром Владимировым, на что он отметил, что при подготовке проекта проводится ряд исследований, в том числе независимая экологическая экспертиза. "Сомнений в этом проекте нет. Мы же ничего нового не строим, а всего лишь задействуем те тропы, которые уже есть на склонах гор и прилегающих территориях", - сказал губернатор.

Министр природных ресурсов Ставрополья Андрей Хлопянов сообщил ТАСС, что перед разработкой проектной документации в обязательном порядке проводятся инженерные изыскания, в том числе экологические. "Оценка результатов инженерных изысканий, в целом проекта, будет дана в процессе проведения государственной экспертизы", - отметил министр.

Начальник ГКУ "Бештаугорское лесничество" Сергей Дроздов считает, что, поскольку трасса велотерренкура будет проходить по давно существующим дорогам и старым терренкурам, его создание никак не может отразиться на окружающей природе и фауне заказника. "Конечно, рекреационная и антропогенная нагрузка возрастет, но создание велотерренкура позволит увеличить контроль за состоянием лесов и экологией, и по-новому организовать систему уборки этих территорий", - отметил Дроздов.

В ноябре создание велотерренкура обсудили на общественных слушаниях в Железноводске, Минеральных Водах и Лермонтове. По итогам обсуждения был создан экологический совет, члены которого обратились к правительству Ставропольского края с предложением провести, помимо государственной экологической экспертизы, еще и независимую экспертизу. Результаты всех экспертиз власти обещают обнародовать до конца года.