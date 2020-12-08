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Пандемия COVID-19

Военные медики сортировочной площадки в Кургане помогли 1,5 тыс. пациентов с COVID-19

Для диагностики пациентов провели более 1 тыс. КТ-исследований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Военные медики, которые работают в созданном приемно-сортировочном отделении в Курганской области, оказали своевременную медицинскую помощь более 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Оперативные диагностические исследования, точное определение степени тяжести заболевания, постоянный контроль за состоянием амбулаторных пациентов позволило своевременно назначить лечение, разместить в стационарах Курганской области, сократить срок госпитализации и улучшить исходы терапии более 1,5 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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В тексте указано, что для диагностики пациентов проведено более 1 тыс. КТ-исследований.

Военные медики прибыли в регион 28 октября. Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Теги
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