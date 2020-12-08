Власти Хабаровского края заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Хабаровском крае стабилизировалась, сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов на заседании штаба по коронавирусу.

"Ситуация с заболеваемостью <…> вышла на некое плато, и она более и менее стабилизировалась. Но говорить о том, что это плато снизится или будет расти, мы не можем. Больше данных за то, что оно будет прирастать. У нас, конечно, достаточно много пациентов в тяжелом состоянии, 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал Никонов, добавив, что большое количество пациентов находится на ИВЛ и с пневмонией.

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 26,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 168 человек умерли. Ежесуточно регистрируется свыше 300 новых случаев, но скачков нет. В основном болеют работающие люди и пожилые граждане.

В регионе ограничили проведение массовых мероприятий, ввели режим самоизоляции для пожилых, закрыли театры. Работу кафе и ресторанов разрешили до 23:00. В крае возобновили в очном формате деятельность музеев и библиотек, которая была приостановлена 11 ноября, работают кинотеатры, торговые центры, школы и детские сады.

По словам Никонова, запрещено проведение в очном формате Всероссийского дня приема граждан, запланированного на 14 декабря. Его проведут после стабилизации обстановки с заболеваемостью коронавирусом.

Хабаровский край готовится к приему вакцины от коронавируса, однако объемы партии и сроки поставки пока не известны. Первыми, как и во всей стране, будут прививать медработников и учителей.