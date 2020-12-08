Суды в России удовлетворили 42% исков о восстановлении на работе во время пандемии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские суды во время пандемии коронавируса удовлетворили 42% исков о восстановлении на работе и более 80% исков, связанных с оплатой труда и пенсионными правами. Об этом сообщил председатель Верховного суд РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

"В период пандемии повышенное внимание уделяется сохранению социальной направленности правосудия в РФ. За 11 месяцев этого года в гражданском судопроизводстве удовлетворены 42% требований о восстановлении на работе, 98% требований об оплате труда, 88% требований о защите пенсионных прав граждан", - сказал Лебедев.

Также суды удовлетворили 83% требований о защиты прав потребителей и 93% - о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. Кроме того, по административным делам об оспаривании решений, действий или бездействия органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц удовлетворены 56% требований в жилищной сфере, 72% - в сфере социального обеспечения и 57% - в сфере здравоохранения.