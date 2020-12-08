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Горняки шахты "Капитальная" в Донецкой области Украины протестуют из-за долгов по зарплате

По информации профсоюзов, задолженность по зарплате перед всеми государственными шахтами в стране составляет более $60 млн

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Горняки шахты "Капитальная" государственного предприятия "Мирноградуголь" вышли на акцию протеста в городе Мирноград Донецкой области Украины из-за долгов по заработной плате. Как сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец, главное требования шахтеров - "погасить задолженность и обеспечить стабильную оплату труда горняков государственных предприятий".

"Горняки наибольшей из государственных шахт - "Капитальной" ГП "Мирноградуголь" - отказались спускаться в шахту в первую смену. Началась акция протеста. Горняки движутся в центр города. В 09:00 (по местному времени) начнут акцию, будут перекрывать дорогу", - написал он в Facebook.

Среди иных требований протестующих - обеспечить надлежащий уровень санитарно-бытовых условий работы в зимний период и наличие необходимых средств защиты на производстве, решить вопрос с отгрузкой накопленной угольной продукции, не допустить закрытия государственных шахт. Эти требования протестующие адресуют президенту страны Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю.

Около 50 человек в настоящее время пикетируют административное здание "Мирноградугля". Ранее сообщалось, что акция будет длиться два дня - во вторник и среду.

По информации профсоюзов, в настоящее время задолженность по зарплате перед всеми государственными шахтами в стране составляет около 1,7 млрд гривен (более $60 млн по текущему курсу). Волынец сообщил ранее, что готовность выйти на протесты высказывали рабочие угольных шахт Львовской и Луганской областей.

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