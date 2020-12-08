Мурашко: Россия может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия благодаря развитой науке может занять лидирующие позиции в области ядерной медицины. Об этом сказал во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приветствуя участников Общего собрания членов Российской академии наук (РАН), посвященному 75-летию отечественной атомной отрасли.

"Сегодня в мире активно развивается сектор ядерной медицины, один из наиболее высокотехнологичных и наукоемких направлений, он позволяет поднять на новый уровень и диагностику, и лечение ряда заболеваний, прежде всего онкологических. Высокие научные компетенции должны позволить нам занять лидирующие позиции в этой области", - сказал Мурашко.

Он отметил, что ядерная медицина уже предлагает гражданам России самые современные методы диагностики и лечения.

Для развития этой области медицины необходим мультидисциплиный подход и скоординированная работа врачей, физиков, техников, химиков. "В системе Минздрава России такая работа налажена. Осуществляется тесное взаимодействие профильных подведомственных учреждений с командами ученых, разработчиков и академических институтов, и входящих в ГК "Росатом", - сказал глава Минздрава.

Мурашко сообщил, что в министерстве подготовлен новый приказ по развитию этого направления.