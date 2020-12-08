Песков заявил, что Путина не волнуют публикации о его личной жизни и здоровье

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на различные публикации о его частной жизни и о якобы плачевном состоянии здоровья. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, Владимира Путина это не беспокоит, да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций. Парочка, которую вы упомянули, никак не относится к категории роста. Это было всегда, давайте вспомним", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как российский лидер относится к публикациям, касающихся его личной жизни, состава его семьи и его ближайшего окружения. "Такие публикации всегда сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания", - добавил пресс-секретарь Путина.

Он напомнил, что в Кремле предпочитают игнорировать такие вещи, так как подобные устремления по дискредитации президента не достигают своей цели. "Собственно, это компиляция разных слухов. Я еще раз повторю: мы знаем, кто этим занимается, и мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", - сказал Песков. В частности, представитель Кремля подчеркнул, что публикации о состоянии здоровья Путина - "это чушь полная"." Тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Хотя бы спросили, мы бы ответили", - добавил Песков.

Говоря о том, не планирует ли Кремль как-то изменить политику освещения частной жизни главы государства в сторону большей открытости, Песков отметил, что президент неоднократно сам отвечал на этот вопрос. "Посмотрите на все его ответы. Он дословно сам отвечал на этот вопрос много-много раз", - сказал Песков. Путину действительно неоднократно задавали вопросы о его личной жизни, но президент обычно объясняет свою закрытость в отношении этой темы требованиями безопасности и желанием сохранить анонимность для своих близких, чтобы они могли жить нормальной жизнью.

При этом Песков не стал увязывать такое поведение Путина с рисками террористической угрозы. "Террористическая угроза везде актуальна. В данном случае страны по-разному справляются с этой угрозой. Что касается президента, это его выбор и он об этом четко неоднократно заявлял", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему лидеры других стран более открыты в вопросах своей частной жизни и не является ли решение Путина свидетельством того, что в РФ террористическая угроза выше.

"Что касается аргументации, что граждане, выбирая президента, должны знать президента - его позиция известна всем гражданам. Граждане голосуют, неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента", - заключил Песков.