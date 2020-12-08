Спикер заксобрания Карелии устроился в районную больницу помогать пациентам с COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 декабря. Председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович устроился помогать в Медвежьегорскую центральную районную больницу. Депутат по выходным работает в "красной зоне" вместе со штатными реаниматологами медучреждения, сообщила ТАСС главный врач ЦРБ Галина Алупова.

До перехода на должность председателя карельского парламента в 2016 году Шандалович работал главным врачом Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске. Свою профессиональную деятельность медика он начинал в Медвежьегорской ЦРБ в качестве врача-анестезиолога, а с 1992-го по 2009 год возглавлял ее.

"Он помогает уже в течение месяца нашим анестезиологам. Работает не самостоятельно, вместе с докторами. Навыки сохранились", - рассказала собеседница агентства.

О том, что Шандалович начал работать в Медвежьегорской больнице, стало известно только сегодня: как сообщили ТАСС в пресс-службе карельского парламента, депутат "запретил" разглашать эту информацию, хотя в самом начале пандемии, весной 2020 года, он вместе с другими депутатами с медообразованием выражал готовность прийти на помощь республиканским врачам. О работе председателя заксобрания в больнице журналисты узнали от местных жителей. "Он не хочет пиариться на эту тему, поэтому мы особо это не афишировали. Сегодня же все звонят", - отметила Алупова, добавив, что коллектив с благодарностью принял предложение бывшего руководителя больницы.

По словам главврача ЦРБ, инициатива прийти на помощь коллегам шла от самого Шандаловича. В больнице всего два постоянных анестезиолога, при этом в Медвежьегорскую больницу везут также пациентов с коронавирусом из Пудожского района. "На сегодняшний день у нас в больнице находятся 35 человек с ковидом, около 30 - с пневмониями и подозрениями на ковид. В тяжелом состоянии на сегодняшний день - два человек", - рассказала Алупова.

В пресс-службе заксобрания республики отметили, что Шандалович, как врач, работающий в "красной зоне", регулярно сдает тест на коронавирус. В течение рабочей недели он продолжает свою деятельность народного избранника.