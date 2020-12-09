У вас вымогают взятку? Как бороться и куда обращаться

Взяткой могут посчитать просто деньги, ценные бумаги, товары, имущество или права на него, а также любые другие ценности. Взятка может быть и более завуалированной — например, скрываться под видом долгов, которые потом не нужно будет возвращать, и т.п. В общем, все, на что у сторон хватит фантазии.

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции приводят пример: если должностное лицо оказало какую‑то протекцию главному врачу платной, коммерческой клиники, а тот в свою очередь "отблагодарил" бесплатным лечением, это и есть оказание услуг имущественного характера, а значит, и нарушение антикоррупционного законодательства.

Таким образом, главный признак взятки — ее возмездный характер. То есть от должностного лица ожидается, что он сделает что-то в рамках своих обязанностей, чтобы удовлетворить интересы того, кто взятку предлагает.

При этом именно "взяткой" это называется только в государственной сфере, в бизнес-среде это "коммерческий подкуп".