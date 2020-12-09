У вас вымогают взятку? Как бороться и куда обращаться

В России, по данным Генпрокуратуры, в 2019 году было совершено 21 878 коррупционных преступлений (дела о которых дошли до суда — прим. ТАСС). Из них 8596 пришлось на правонарушения, связанные со взяточничеством, — это и получение взятки, и ее дача, и посредничество, и мелкое взяточничество. В Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, разбираемся, что о взяточничестве говорит российское законодательство.
Взяткой может стать что угодно
Взяткой могут посчитать просто деньги, ценные бумаги, товары, имущество или права на него, а также любые другие ценности. Взятка может быть и более завуалированной — например, скрываться под видом долгов, которые потом не нужно будет возвращать, и т.п. В общем, все, на что у сторон хватит фантазии.
В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции приводят пример: если должностное лицо оказало какую‑то протекцию главному врачу платной, коммерческой клиники, а тот в свою очередь "отблагодарил" бесплатным лечением, это и есть оказание услуг имущественного характера, а значит, и нарушение антикоррупционного законодательства.
Таким образом, главный признак взятки — ее возмездный характер. То есть от должностного лица ожидается, что он сделает что-то в рамках своих обязанностей, чтобы удовлетворить интересы того, кто взятку предлагает.
При этом именно "взяткой" это называется только в государственной сфере, в бизнес-среде это "коммерческий подкуп".
Что делать, если вымогают взятку
Министерство внутренних дел напоминает, как держаться в подобной ситуации:
- вести себя нужно осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые взятковымогатель мог бы трактовать как готовность дать взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить для следующей встречи хорошо знакомое вам место;
- не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) "выговориться", сообщить как можно больше информации;
- при наличии диктофона постараться скрыто записать предложение о взятке или ее вымогательстве, чтобы потом обратиться в правоохранительные органы и подкрепить свои слова.
Есть и второй вариант действий — можно просто отказаться давать взятку, сразу прервав все контакты с вымогателем, и не обращаться в правоохранительные органы. Каждый человек волен здесь принимать свободное решение, руководствуясь собственной гражданской позицией.
Куда обращаться
Если вам предлагают дать взятку или тем более ее прямо вымогают, то обращайтесь на горячие линии либо Министерства внутренних дел (МВД), либо Федеральной службы безопасности (ФСБ), советуют в Госдуме.
На преступления коррупционной направленности можно даже пожаловаться анонимно. Но тогда вам не смогут ответить на обращение, и кроме того, анонимная жалоба не может служить поводом для возбуждения уголовного дела — ее сначала проверят.
Давать взятку — тоже преступление
Дача взятки такое же нарушение, как и ее получение. Но гражданин может быть освобожден от ответственности, если установлен факт вымогательства, он активно помогал в раскрытии и расследовании преступления или если уже после его совершения добровольно сообщил об этом в правоохранительные органы.
Если человек сразу отказался давать взятку, то никакой ответственности он не несет.
Наказание зависит от размера взятки
Законодательство предусматривает разные наказания в зависимости от размера взятки:
- особо крупный размер — больше 1 млн рублей;
- крупный размер — больше 150 тыс. рублей;
- значительный — 25–150 тыс. рублей;
- мелкое взяточничество — до 10 тыс. рублей.
Плюс вымогательство — отдельное отягчающее обстоятельство. Так, вымогателю может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф в 60-кратном размере взятки. А взятка в особо крупном размере карается лишением свободы на 15 лет и штрафом в размере 70-кратной ее суммы.
По статье "Коммерческий подкуп" также предусмотрены значительные санкции — и для тех, кто его предлагает, и для тех, кто готов принять. Так, за вымогательство подкупа в особо крупном размере может грозить лишение свободы вплоть до 12 лет и штраф в размере до 50-кратной суммы подкупа. Также предпринимателя, пойманного на "откатах", могут лишить на определенный срок права заниматься предпринимательской деятельностью или занимать ответственные должности.
Кроме того, отдельно проговаривается наказание за посредничество в даче взятки или даже просто предложения такой "помощи".
Подарки надо дарить аккуратнее
В законодательстве термин "подарок" строго не прописан, но из определения договора дарения следует, что подарок — это вещь или имущественное право, которые даритель передает одаряемому в собственность безвозмездно. Это его главный признак в противовес взятке, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты. То есть даритель не ожидает ответной услуги или платы со стороны того, кому подарок вручает. А вот если должностное лицо получает подарок за действия в интересах дарящего, это уже будет считаться правонарушением.
Кроме того, закон в принципе запрещает должностным лицам, врачам, учителям, работникам организаций, оказывающих социальные услуги, и т.п. принимать подарки дороже 3 тыс. рублей.
Исключение для должностных лиц — если подарок вручили на протокольном мероприятии, в командировке или другом официальном событии. Тогда тот признается государственной и муниципальной собственностью и должен быть передан в органы, где человек работает. Не относятся к таким подаркам канцелярские принадлежности, которые нужны для выполнения рабочих обязанностей, цветы и ценные подарки, врученные на таких мероприятиях в качестве поощрения. Впрочем, госслужащий может выкупить дорогой подарок.
В законодательстве нет строгого запрета на получение подарков в ситуациях, которые не связаны с должностным положением госслужащего, например в семейных или дружеских отношениях. Но им рекомендуется не принимать подарки от друзей и близких, в отношении которых они непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, так как это может их скомпрометировать.
Так что если в преддверии Нового года вы захотите отблагодарить, например, лечащего врача, нужно учитывать имеющиеся ограничения.
Арина Раксина