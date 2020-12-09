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У вас вымогают взятку? Как бороться и куда обращаться

© Егор Алеев/ТАСС

В России, по данным Генпрокуратуры, в 2019 году было совершено 21 878 коррупционных преступлений (дела о которых дошли до суда — прим. ТАСС). Из них 8596 пришлось на правонарушения, связанные со взяточничеством, — это и получение взятки, и ее дача, и посредничество, и мелкое взяточничество. В Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, разбираемся, что о взяточничестве говорит российское законодательство.

Взяткой может стать что угодно

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Взяткой могут посчитать просто деньги, ценные бумаги, товары, имущество или права на него, а также любые другие ценности. Взятка может быть и более завуалированной — например, скрываться под видом долгов, которые потом не нужно будет возвращать, и т.п. В общем, все, на что у сторон хватит фантазии.

В Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции приводят пример: если должностное лицо оказало какую‑то протекцию главному врачу платной, коммерческой клиники, а тот в свою очередь "отблагодарил" бесплатным лечением, это и есть оказание услуг имущественного характера, а значит, и нарушение антикоррупционного законодательства.

Таким образом, главный признак взятки — ее возмездный характер. То есть от должностного лица ожидается, что он сделает что-то в рамках своих обязанностей, чтобы удовлетворить интересы того, кто взятку предлагает.

При этом именно "взяткой" это называется только в государственной сфере, в бизнес-среде это "коммерческий подкуп".

Что делать, если вымогают взятку

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Министерство внутренних дел напоминает, как держаться в подобной ситуации: 

  • вести себя нужно осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые взятковымогатель мог бы трактовать как готовность дать взятку;
  • внимательно выслушать и точно запомнить предложенные условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов и т.д.);
  • постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и предложить для следующей встречи хорошо знакомое вам место;
  • не берите инициативу в разговоре на себя, позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) "выговориться", сообщить как можно больше информации;
  • при наличии диктофона постараться скрыто записать предложение о взятке или ее вымогательстве, чтобы потом обратиться в правоохранительные органы и подкрепить свои слова.

Есть и второй вариант действий — можно просто отказаться давать взятку, сразу прервав все контакты с вымогателем, и не обращаться в правоохранительные органы. Каждый человек волен здесь принимать свободное решение, руководствуясь собственной гражданской позицией.

Куда обращаться

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Если вам предлагают дать взятку или тем более ее прямо вымогают, то обращайтесь на горячие линии либо Министерства внутренних дел (МВД), либо Федеральной службы безопасности (ФСБ), советуют в Госдуме.

На преступления коррупционной направленности можно даже пожаловаться анонимно. Но тогда вам не смогут ответить на обращение, и кроме того, анонимная жалоба не может служить поводом для возбуждения уголовного дела — ее сначала проверят.

Давать взятку — тоже преступление

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Дача взятки такое же нарушение, как и ее получение. Но гражданин может быть освобожден от ответственности, если установлен факт вымогательства, он активно помогал в раскрытии и расследовании преступления или если уже после его совершения добровольно сообщил об этом в правоохранительные органы. 

Если человек сразу отказался давать взятку, то никакой ответственности он не несет.

Наказание зависит от размера взятки

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Законодательство предусматривает разные наказания в зависимости от размера взятки: 

  • особо крупный размер — больше 1 млн рублей; 
  • крупный размер — больше 150 тыс. рублей; 
  • значительный — 25–150 тыс. рублей; 
  • мелкое взяточничество — до 10 тыс. рублей. 

Плюс вымогательство — отдельное отягчающее обстоятельство. Так, вымогателю может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф в 60-кратном размере взятки. А взятка в особо крупном размере карается лишением свободы на 15 лет и штрафом в размере 70-кратной ее суммы. 

По статье "Коммерческий подкуп" также предусмотрены значительные санкции — и для тех, кто его предлагает, и для тех, кто готов принять. Так, за вымогательство подкупа в особо крупном размере может грозить лишение свободы вплоть до 12 лет и штраф в размере до 50-кратной суммы подкупа. Также предпринимателя, пойманного на "откатах", могут лишить на определенный срок права заниматься предпринимательской деятельностью или занимать ответственные должности.

Кроме того, отдельно проговаривается наказание за посредничество в даче взятки или даже просто предложения такой "помощи".

Подарки надо дарить аккуратнее

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В законодательстве термин "подарок" строго не прописан, но из определения договора дарения следует, что подарок — это вещь или имущественное право, которые даритель передает одаряемому в собственность безвозмездно. Это его главный признак в противовес взятке, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты. То есть даритель не ожидает ответной услуги или платы со стороны того, кому подарок вручает. А вот если должностное лицо получает подарок за действия в интересах дарящего, это уже будет считаться правонарушением.

Кроме того, закон в принципе запрещает должностным лицам, врачам, учителям, работникам организаций, оказывающих социальные услуги, и т.п. принимать подарки дороже 3 тыс. рублей. 

Исключение для должностных лиц — если подарок вручили на протокольном мероприятии, в командировке или другом официальном событии. Тогда тот признается государственной и муниципальной собственностью и должен быть передан в органы, где человек работает. Не относятся к таким подаркам канцелярские принадлежности, которые нужны для выполнения рабочих обязанностей, цветы и ценные подарки, врученные на таких мероприятиях в качестве поощрения. Впрочем, госслужащий может выкупить дорогой подарок.

В законодательстве нет строгого запрета на получение подарков в ситуациях, которые не связаны с должностным положением госслужащего, например в семейных или дружеских отношениях. Но им рекомендуется не принимать подарки от друзей и близких, в отношении которых они непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, так как это может их скомпрометировать.

Так что если в преддверии Нового года вы захотите отблагодарить, например, лечащего врача, нужно учитывать имеющиеся ограничения.

Арина Раксина

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