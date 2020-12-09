Вторая и третья волны: пандемия 1918 года шла по нарастающей

500 млн зараженных — треть населения земного шара — и от 20 до 50 млн умерших. Пандемия испанского гриппа, начавшаяся в марте 1918 года и продлившаяся до весны 1920-го, до сих пор остается самой опустошительной в современной истории. Пугает не только общая смертность, зафиксированная в те месяцы, но и ее динамика. При переходе от первой волны эпидемии ко второй доля летальных случаев возросла в 25 раз. Ученые не могут прийти к единому мнению, в чем причина: мутировал ли вирус, или трагедия — целиком вина людей, отказавшихся соблюдать предложенные им меры безопасности. Или следствие того, что эти меры им никто не предложил. Карантина не будет, карантина нет

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У всех этих точек зрения находились сторонники, в том числе среди современников. Начало второй волны испанского гриппа в сентябре 1918 года застало подавляющее большинство из них, включая переживших первый этап пандемии, врасплох. Симптомы заболевания изменились: к кашлю и насморку обычного сезонного гриппа добавились кровотечения изо рта и носа, трудности с дыханием и изменения (до синего и в отдельных случаях даже черного), происходившие с цветом лица. Резко возросла смертность. Только в октябре 1918-го в США скончались 195 тыс. человек. Впоследствии ученые описали происходившее в терминах "цитокинового шторма". При столкновении с вирусом иммунная система генерирует разновидность белков, известную как цитокины, и направляет их в кровеносные сосуды и легкие. Обычно действенный способ самозащиты, при взаимодействии со штаммом испанки эта мера давала сбой. Переизбыток вещества оказывался фатальным: затрагивал еще не зараженные ткани, приводил к образованию тромбов, отказу внутренних органов и буквальному самоуничтожению организма, не сумевшего верно распознать источник угрозы. Обнаружилось и еще одно отличие от классического гриппа: высокая заражаемость среди людей среднего возраста. Построенные позже графики отобразили эту особенность в виде W-кривой. Линия с тремя вершинами-зубцами символизирует равную подверженность заболеванию представителей всех поколений: и 20-, и 40-, и 60-летних. Современники столкнулись с тем, что грипп первой волны уносил жизни стариков и детей, а пришедшей ей на смену — сразу всех. Взрывная волна

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Несмотря на столь явные признаки новой инфекции, генетики, взявшиеся за исследование испанского гриппа в 1990-е, не готовы признать факт мутации. Их останавливают незначительные по времени сроки, пролегающие между первой и второй волнами: как правило, совершенно недостаточные для формирования нового штамма. Кроме того, спазмы цитокинового шторма переживало лишь абсолютное меньшинство заболевших. Напротив, мягкое течение болезни при второй волне не отличалось от того, что испытывали при первой. Но главный аргумент — иммунитет. Анализ врачебных сводок позволил установить, что переболевшие в ходе одной из волн испанки оставались неуязвимыми для всех последующих. Отвергнув биологический подход, противники теории мутации сосредоточились на поиске других объяснений происходившего. Логически следовало: если вторая волна испанского гриппа ничем не отличалась от первой, то ответственность за возросшую смертность ложилась исключительно на общество. Те, кто принял эту посылку, размышляют двояко. Одни исследователи склонны искать корень зла в неверных методах лечения, другие — в недостаточных или вовсе отсутствовавших карантинных мерах. Связать высокую летальность испанки с изъянами системы здравоохранения несложно. В 1918–1919 годах человечество так и не обзавелось ни одной вакциной против испанского гриппа, а самого возбудителя недуга определило неверно. На фоне недостатка знаний о микроорганизмах причиной заболевания вместо вируса посчитали бактерию, которую стали называть "бациллой Пфайффера". Опровергнуть эту гипотезу опытным путем было невозможно. Микроскопы достаточно мощные, чтобы изучать самые крошечные из патогенов, появились только в 1930-е годы. На общее невежество накладывались не оправдавшие себя врачебные эксперименты. Один из самых прискорбных строился на преувеличенном доверии к аспирину, приводившем к систематическим отравлениям. Превышение максимально допустимой дозы лекарства в восемь раз оборачивается кровотечениями, которые ошибочно относили на счет заболевания, с которым боролись, — испанского гриппа. Правильному определению его симптомов мешало и распространение пневмонии: во многих случаях испанка лишь ослабляла легкие, а смерть наступала по иным, не связанным с нею причинам. Испанский стыд

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