В Швеции не разрешат встречать Рождество большими компаниями

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Жители Швеции не смогут встречать Рождество группами более восьми человек. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил премьер-министр Стефан Лёвен.

"В этом году Рождество не может быть обычным, - отметил он. - Ситуация с распространением инфекции не улучшилась. Поэтому сохраняется ограничение по числу участников собраний в максимум восемь человек".

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 278 912, число жертв - 7 067. Распространение инфекции в Швеции может достичь пика в середине декабря, считает управление здравоохранения. Этот сценарий основан на мониторинге зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в период с 24 августа по 6 ноября и относится ко всем возрастным группам в Швеции.

Резкий рост числа заболеваний зарегистрирован во всех регионах страны, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. С 20 ноября и до конца февраля продажа алкоголя запрещена после 22:00 (00:00 мск). С 24 ноября жители страны не могут больше собираться группами более восьми человек, количество присутствующих на похоронах ограничено 20. Принято решение о закрытии гимназий (старших классов школ) и переводе школьников на дистанционное обучение с 7 декабря по 6 января.