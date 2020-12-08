Суд в Петербурге признал незаконным разрешение на строительство в Муринском парке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал разрешение на строительство спортивного объекта в Муринском парке незаконным. Об этом во вторник журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным разрешение на строительство <...>, выданное ООО "Анна Нова" для строительства объекта спорта на участке", - говорится в сообщении.

История с застройкой территории Муринского парка на севере Петербурга началась в 2018 году, когда компания "Анна Нова" получила разрешение на строительство в нем спортивного объекта. Градозащитники выступили против вырубки в парке деревьев и строительства спортивной арены и подали в суд иски о признании недействительным разрешение на строительство, а также к властям города с требованием отменить решение о переводе земли для арены из зоны рекреации в категорию, предназначенную для размещения спортивных объектов.

В прошлом году им удалось добиться прекращения вырубки деревьев на месте будущей арены. Ранее суд также признал незаконным решение властей о смене категории использования земли.