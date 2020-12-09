Житель Приамурья на "семейных" гектарах создал уникальное место отдыха

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Житель Амурской области Владимир Пинегин объединил десять "дальневосточных гектаров" в уникальный природный комплекс "Шамбала". О своем втором доме, который стал в регионе необычным туристическим местом, в среду ТАСС рассказал сам Пинегин.

"В силу своей деятельности я принимал участие в строительстве Нижне-Бурейской ГЭС и присмотрел это место. Когда заработала программа "Дальневосточный гектар", я оформил 10 га - по числу родственников, проживающих в городе Благовещенске. Место назвал "Пинежье", но вместе с этим названием, неотделимым стало "Шамбала", - рассказал Владимир Пинегин.

По легенде о Шамбале, путники должны сами найти это таинственное место в Тибете. В реалиях Приамурья это также непросто: комплекс расположен в Бурейском районе, почти в 280 км от Благовещенска, 17 из которых нужно преодолеть по бездорожью, отдаляясь от региональной трассы вглубь леса. Основа туристического места - водохранилище одной из самых молодых в России гидроэлектростанции и его скалистый берег. Для обустройства территории профессиональному геологу и альпинисту Пинегину пришлось "снять" тысячи тонн грунта и горных пород.

Владимиру Павловичу 71 год. Родом он из Вятки, диплом получил в ленинградском горном институте. 35 лет назад, перебравшись в Амурскую область, Пинегин стал первым промышленным альпинистом в регионе. Он создал альпинистский клуб "Вертикаль", "выпускниками" которого стали десятки высококлассных специалистов. Покорять высоты мужчина учит и сейчас - в Благовещенске он создал экстрим-парк со скалодромом, возможность исследовать высоту появилась и здесь, в "Пинежье".

"Шамбала" живописная

Свою "Шамбалу" Пинегин построил с большим уважением к окружающей природе. "Это место планировалось, как убежище от суеты, а сейчас еще могу сказать, что и от ковида. Старался, чтобы природа правила балом. Но, волей-неволей я ее притеснил", - говорит он.

"Притеснением" Пинегин считает разбросанные по узкому скалистому берегу домики, которые зимой отапливаются буржуйками, а некоторые расположены так удачно, что днем даже в 15-20-градусные морозы внутри прогреваются лучами солнца до комфортных температур. Окна всех строений выходят на водохранилище, которое не замерзает. Для любителей острых ощущений в скалы "вписаны" площадки для установки одно- или двухместной палатки. На таких "балкончиках", по словам хозяина Шамбалы, ни ветра, ни комаров - идеальное место, чтобы эмоционально "перезапуститься".

В туристическом комплексе есть смотровые площадки, до которых можно добраться по навесным мостам.

"Вам готов показать все, кроме одного места - вон там вдалеке домик для наблюдения за птицами. У него прозрачный потолок, а на полу лежит матрас. Больше там ничего не нужно", - сказал о скрытом от глаз туристов еще одном живописном месте амурской "Шамбалы" Пинегин.

Одновременно в "Пинежье" могут проживать около 30 человек. Летом здесь планируется построить еще около пяти домиков, и тогда число посетителей может вырасти до полусотни. Хотя, за количеством гостей Пинегин не гонится. Сам же, независимо от того, есть посетители или нет, практически все выходные проводит здесь, в уединении, а в бытовых вопросах ему помогают 18-летний сын Владимир и несколько рабочих.

"Шамбала" туристическая

Фразы, которые стали правилами жизни Владимира Пинегина: "Пока тело движется, оно не упадет" и "Нельзя большое дело превращать в проклятье". Поэтому амурчанин с реализацией проекта продвигается, но не превращает это в смысл жизни. На зимний период работы поставил на паузу, но не генерирование идей - обдумывает оборудование пляжа. Место, подготовленное природой, Пинегин уже нашел.

"Вообще, "Пинежье" может стать стартом для дальних туристических маршрутов. Здесь есть вертолетная площадка и при проработке проектов отсюда можно летать хоть в южные регионы Якутии", - озвучил идею собеседник ТАСС.

Туристы из соседних регионов также могут оценить колорит амурской природы. Отдыхающим предлагается прогуляться по экотропе, заглянуть в одну из пещер или грот, прокатиться на катере по водохранилищу. Для экстремалов - мастер-классы и спуски с применением альпинистского снаряжения. Для здоровья и иммунитета - баня, горячие ванны, наполненные минеральной водой.

"Честно говоря, рекламы "Пинежья" нет. И не планирую. Получение прибыли - не самое главное, да и то, что уже здесь сделано, вряд ли окупится. Цель проекта - чтобы было на что оглянуться", - заключил Владимир Пинегин.

О программе "Дальневосточный гектар"

Летом 2020 года "Пинежье" посетил губернатор Амурской области Василий Орлов, который, ознакомившись с проектом, отметил его целесообразность. "Природа здесь красивая и место очень тихое, отдых рассчитан на любителя природных красот. Отрадно видеть, что находятся граждане, которые готовы брать гектары в таких отдаленных местах и находить им применение", - сказал Василий Орлов.

Программа "Дальневосточный гектар" позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки в ДФО взяли почти 84 тыс. человек.