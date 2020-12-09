В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за метели

ТАСС, 9 декабря. Спасатели объявили на 10 декабря экстренное предупреждение в трех городских округах Магаданской области в связи с прогнозируемыми сильной метелью и штормовым ветром. Об этом сообщается в релизе правительства Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 10 декабря 2020 года", - говорится в сообщении. Существует вероятность повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабоукрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, местами на востоке Ольского городского округа и на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов ожидается северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с, снег, метель. Сейчас в области спокойная безветренная погода, осадков нет. Температура воздуха в Магадане - минус десять градусов.