Аксенов поручил лишить господдержки отели Крыма, приглашающие на корпоративы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Отели и санатории Крыма, опубликовавшие приглашения на новогодние корпоративы в период пандемии коронавируса и намеревающиеся их провести, будут лишены государственной поддержки. Такое поручение в среду на заседании оперативного штаба региона дал глава республики Сергей Аксенов.

"Кроме того, что будут меры административного воздействия: все, кто будет заниматься "партизанщиной", то есть нам говорить в глаза, что соблюдает требования, а пытаться проводить новогодние корпоративы - никаких мер государственной поддержки, составить список средств размещения. Все телефоны отельеров, которые так будут действовать, из своей записной книжки лично я удалю", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что подобные действия отельеров могут привести к росту нагрузки на медиков в начале 2021 года. "Жесткий контроль - по-другому не будет. Те, кто будет за спиной проводить корпоративы и плевать хотели на состояние медицины при том, что полгода назад мы говорили, что 40 случаев заражения в сутки для нас почти критично, а сегодня мы вышли за 200, колоссальная нагрузка - в пять раз превысили показатели прогнозируемые", - отметил Аксенов.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов, торжеств и елок, в том числе в гостиничных комплексах и санаторно-курортных учреждениях. С 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров.

Коронавирус за минувшие сутки зафиксирован у 278 человек в Крыму, максимальный показатель с начала пандемии регистрируют пятый день подряд.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано более 17,5 тыс. случаев коронавируса. Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться: 4 декабря - 261, 5 декабря - 263, 6 декабря - 271, 7 декабря - 274. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 23 ноября - 184.