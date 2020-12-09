На Ставрополье медики разработали препарат, подавляющий активность коронавируса

"Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19. Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исследования доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата. Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Он основан на блокировке вирусной РНК.

"Пятигорские медики подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2. По сравнению с антисмысловыми технологиями, которыми пытались лечить атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом SARS-CoV, сегодня удалось в разы снизить токсичность препарата и облегчить доставку антисмысловых олигонуклеотидов к целевым тканям. Сейчас исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами, деятельность которых связана с финансированием разработок новых отечественных лекарственных препаратов, чтобы была возможность приступить, в том числе, к этапу доклинических исследований", - сказано в пресс-релизе.

Исследования пятигорских врачей дают надежду на создание эффективного препарата от коронавируса.

"РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи, и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Поэтому самый простой способ нарушить ее работу - добавить ей вторую цепь. По такому принципу работают антисмысловые ДНК: они комплементарно слипаются с матричной РНК. Получается двухцепочечная молекула, которую рибосома уже не может распознать. На основе "антисмысловой терапии" разработан, к примеру, такой препарат, как Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии", - поясняется в сообщении.