В Минпросвещения заявили, что монополию очного обучения необходимо сохранять

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не планирует заменять живое общение учителя с учениками дистанционной средой. "Монополию очного взаимодействия" необходимо сохранять, заявил в среду директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Андрей Милехин.

"Хочется сразу ответить на, может быть, не возникающие, но витающие вопросы, что никаких планов, каких-то действий по поводу того, чтобы заменить живое общение учителя [с учеником] дистанционной электронной средой, нет", - сказал Милехин в ходе дискуссии "Учительская онлайн: новые правила и новые компетенции" в рамках VII Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Вместе с тем, добавил он, нельзя забывать о тех возможностях, которые дает цифровая образовательная среда. По его словам, нужно учитывать эти возможности и использовать их, при этом сохраняя "мопонолию очного взаимодействия".

Милехин выделил запущенный в Санкт-Петербурге проект "Продленка на удаленке". "Свыше уже 5 тыс. студентов заняты в том, чтобы во второй части дня помочь заинтересованным ребятам в том же самом онлайн-режиме понять, что, может быть, оказалось непонятно в первой части дня", - рассказал он.

Также он рассказал, что Минпросвещения планирует уделить особое внимание разработке воспитательных компетенций. "Надо сказать, что есть уже некоторые серьезные попытки это сделать, некоторые модули внутри образования будущих педагогов, которые касаются компетенции классного руководства и вообще в целом воспитания", - пояснил он.

Милехин напомнил, что Министерство просвещения уже сделало серьезные шаги по разработке подхода к вожатской деятельности. "Но мы понимаем разницу между временным детским коллективом и постоянным, разница серьезная, и работа в этом направлении ведется", - сказал директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров.

О конгрессе

VII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 9 по 11 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году - "Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий - 2020".

Делегаты конгресса обсудят, как изменились потребности и ценностные ориентиры людей и почему сейчас для страны особенно важно развитие высокотехнологичных компаний, цифровых и ИИ-технологий, онлайн-образования, ИТ и экобиотехнологий в сельском хозяйстве.