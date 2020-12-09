В МВД предложили ввести стандарт удостоверений для работающих на митингах журналистов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов предложил разработать единый стандарт документов для представителей СМИ, работающих на митингах. Об этом он заявил в среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин предложил стандартизировать внешний вид журналистов, работающих на массовых акциях. В документе, опубликованном на сайте Госдумы, предлагается заменить в законе "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" понятие "знак представителя средства массовой информации" на "признак представителя средства массовой информации". Внешний вид такого признака должны будут установить органы внутренних дел по согласованию с Роскомнадзором и общественными объединениями журналистов.

Зубов поддержал эту инициативу и предложил пойти дальше, унифицировав и документы журналистов. "Но эти правила и стандарты должны касаться не только этого отличительного знака, но во избежание эксцессов, что документы оформлены не по правилам, должен быть и образец редакционного задания: какая там печать должна быть, иначе наши не разберутся", - сказал он.

В качестве примера замминистра привел образец удостоверения, дающего проход в здание Госдумы. "Чтобы полицейский и росгвардеец могли разобраться", - добавил он. При этом Зубов отметил, что все стандарты будут согласовываться с журналистским сообществом, но утверждать их должны МВД, Росгвардия и Роскомнадзор. Он также предложил возложить затраты на введение новых признаков на редакции СМИ.

В среду Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект Вяткина. Ранее он внес проект закона о введении административных штрафов до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий.